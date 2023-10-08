خبير عسكري مصري يوضح أسباب إعلان إسرائيل "حالة الحرب" ومرحلة دخول "حزب الله" المعركة

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دبي - محمود عبدالرازق - تعليقا على الأسباب التي دعت إسرائيل للإعلان وما يترتب عليه، قال العميد سمير راغب، الخبير العسكري المصري، إن إعلان إسرائيل حالة الحرب الأولى منذ أكتوبر 1973، يضع كل مواردها تحت تصرف القوات المسلحة.
على المستوى الاستراتيجي يرى راغب، أن الخطوة تجعل كل الاحتمالات والخيارات واردة، سواء بحرب مفتوحة أو عملية توغل برية في غزة. لافتا إلى أن الإقدام على احتلال غزة بمثابة خطأ كبيرا قد تقع فيه إسرائيل، تصبح معها إسرائيل أمام حرب شاملة ومتعددة الجبهات.
وأشار إلى أن قرار إعلان حالة الحرب، يعني عدم وجود آفاق للتسوية السريعة في غضون أيام أو أسابيع، في حين أن المقاومة الفلسطينية في غزة بدت مستعدة لعمليات طويلة الأمد.
وأشار إلى أن الحكومة في إسرائيل أعدت الأسس الدستورية وتركت القرار للجيش، ليواجه اللوم فيما بعد، بعد أن اتخذت الحكومة أعلى قرارات يمكنها اتخاذها بهذا التفويض (حالة الحرب).
ويرى أن ما قام به "حزب الله" بإطلاق قذائف هاون تعد ضمن قواعد الاشتباك، لكنها لا تعني أنه دخل المعركة حتى الآن.
وشدد على أن إقدام إسرائيل على عملية برية سيدفع "حزب الله" لدخول المعركة، كما أعلن الحزب في وقت سابق، الأمر الذي يدفع إسرائيل بالضرورة لتأمين الجيهة مع الحزب باستدعاء الاحتياط أو تعبئة موارد الدولة للمجهود الحربي.
وصباح أمس السبت، شنت "حماس" هجوما مفاجئا على إسرائيل، شمل إطلاق آلاف الصواريخ على جنوب ووسط البلاد، وتسلل مئات المسلحين من قطاع غزة إلى المستوطنات في المنطقة الجنوبية.
وتمكنت حركة "حماس" من اختطاف عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.
وأعلن محمد الضيف، القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في آخر حصيلة أن "232 شخصا قتلوا وأصيب 1697 آخرون منذ بدء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة".