السعودية تدعو لوقف التصعيد في غزة وتؤكد رفضها استهداف المدنيين

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دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الخارجية السعودية، في بيان لها، إنه تم خلال الاتصال "بحث مستجدات تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها وضرورة العمل على وقف التصعيد هناك".
وأشارت إلى أن ابن فرحان أكد "رفض المملكة استهداف المدنيين بأي شكل وضرورة احترام القانون الدولي الإنساني ووقف التصعيد من جميع الأطراف هناك".
وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في وقت سابق اليوم، عدم وجود دليل على وقوف إيران وراء الهجوم الذي شنته كتائب "القسام" التابعة لحركة "حماس" على إسرائيل، رغم وجود علاقات قديمة بين "حماس" وطهران.
وصباح أمس السبت، شنت "حماس" هجوما مفاجئا على إسرائيل، شمل إطلاق آلاف الصواريخ على جنوب ووسط البلاد، وتسلل مئات المسلحين من قطاع غزة إلى المستوطنات في المنطقة الجنوبية.
وتمكنت حركة "حماس" من اختطاف عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.
وأعلن محمد الضيف، القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في آخر حصيلة أن "232 شخصا قتلوا وأصيب 1697 آخرون منذ بدء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة".