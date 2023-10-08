شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد فلسطيني، مساء اليوم، برصاص قوات الاحتلال، في مدينة أريحا بالضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن فلسطينياً استشهد برصاص قوات الاحتلال، في مدينة أريحا، خلال مواجهات اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال.

طيران الاحتلال

وأصيب نحو 22 فلسطينياً بالرصاص والاختناق خلال مواجهات شهدتها مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وفي قطاع غزة، يواصل طيران الاحتلال الحربي قصف مناطق متفرقة بالقطاع، مستهدفاً المزيد من المنازل والمنشآت الفلسطينية، مما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى، وأضرار بالغة في ممتلكات الفلسطينيين.