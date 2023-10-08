شكرا لقرائتكم خبر عن عاهل الأردن لرئيس وزراء كندا: نحذر من تداعيات التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى خلال اتصال هاتفى تلقاه من رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو، اليوم الأحد، من التداعيات الخطيرة للتصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أمن المنطقة بأكملها.

وأكد العاهل الأردنى ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد فى غزة ومحيطها، مشددا على أن الأوضاع ستستمر بالتفاقم فى ظل غياب حل عادل للصراع الفلسطينى الإسرائيلى.



ولفت الملك عبدالله الثاني، طبقا لبيان الديوان الملكى، إلى أهمية مواصلة التنسيق بين الأردن وكندا لتكثيف الجهود لدفع الجانبين لضبط النفس وحماية المدنيين واحترام القانون الدولى الإنسانى.