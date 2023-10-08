شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين.. ارتفاع عدد الشهداء في غزة والضفة الغربية إلى 378 شهيدًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، منذ أمس، إلى 378 شهيداً.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها، أن 370 فلسطينياً استشهدوا في عمليات قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي، وأصيب 200 آخرون.

فيما استشهد 8 فلسطينيين وأصيب 60 آخرون، في المواجهات المستمرة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.