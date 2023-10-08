شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم 78 طفلاً.. ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 413 شهيدًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي، إلى 413 شهيداً.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها، إن من بين الشهداء 78 طفلاً و41 امرأة، كما أصيب 2300، من بينهم 213 طفلاً و140 امرأة.

وأشارت الوزارة إلى أن جيش الاحتلال ارتكب 8 مجازر بحق عائلات فلسطينية، مما أدى إلى استشهاد 54 من أفرادها.

انقطاع الكهرباء

من جانب آخر، أوضحت "الصحة الفلسطينية" أن انقطاع الكهرباء يشكل تحدياً أمام المنظومة الصحية، وخطراً على حياة مئات الجرحى والمرضى في المستشفيات.

وطالبت المجتمع الدولي وكافة الجهات ذات العلاقة بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإعادة تشغيل خطوط الكهرباء لما تسببه من خطر على المنظومة الصحية والإنسانية.