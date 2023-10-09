هيئة الإعلام والاتصالات العراقية: العراق ماضٍ فى نشر ثقافة التسامح وإشاعة الحريات

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القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس هيئة الإعلام والاتصالات العراقية على المؤيد، أن العراق ماضٍ فى نشر ثقافة التسامح وإشاعة الحريات الصحفية، لافتا إلى أن عدد المؤسسات الإعلامية فى العراق ارتفع ليصل إلى أكثر من 300 مؤسسة.

وقال المؤيد - فى كلمة ألقاها فى المؤتمر الذى أقامه مركز جنيف للسياسات الأمنية GCSP فى سويسرا، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية اليوم الأحد - إن "الحكومة العراقية أبدت اهتماماً استثنائياً بحرية الإعلام وتقديم جميع التسهيلات اللازمة للعمل الصحفى فى العراق إيماناً منها بالأدوار المهمة للمؤسسات الإعلامية فى عملية البناء والتنمية"، مبينا أن العراق ماضٍ فى نشر ثقافة التسامح، وإشاعة الحريات، والتمسك بالمبادئ الديمقراطية السامية".



وأشار إلى أن عدد المؤسسات الإعلامية فى العراق ارتفع ليصل إلى أكثر من 300 مؤسسة إذاعية وتلفزيونية ومكتب إعلامي، مقارنة بعدد قليل جداً من المؤسسات فى السابق.



وأضاف: "الاتفاقيات والتفاهمات مع مؤسسات الدولة لتعضيد حرية الإعلام فى البلاد، والتعاون الكبير من مجلس القضاء الأعلى متمثلاً برئيسه فائق زيدان وإصداره لعدد من التوجيهات فى إطار توفير المناخات الآمنة لعمل الصحفيين ومزاولة أعمالهم بحرية وفقاً للدستور العراقي".



كما قدم رئيس هيئة الإعلام العراقية توضيحاً عن "الدور المهم الذى مارسته وسائل الإعلام العراقية فى تعزيز المشاركة المدنية والنزاهة وسيادة الدولة والقانون فضلاً عن دعم التنمية البشرية من خلال عدد من المبادرات التنسيقية التى تبنتها الهيئة بين وسائل الإعلام من جهة والمؤسسات الرسمية من جهة أخرى".