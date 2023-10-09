الأسد يناقش مع محمد بن زايد التطورات في الأراضي الفلسـطينية والمنطقة

دبي - محمود عبدالرازق - وذكر حساب رئاسة الجمهورية السورية: "تلقى السيد الرئيس بشار الأسد اتصالا من سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة".

وتابع: "جرى خلال الاتصال بحث التطورات في الأراضي الفلسـطينية المحــتلة والأوضاع في المنطقة".

أمس, 14:43 GMT

يذكر أن رئاسة الجمهورية العربية السورية تضامنت، أمس السبت، مع العملية التي أطلقها الجناح العسكري لحركة "حماس" التي حملت عنوان "طوفان الأقصى"، فيما أكدت الخارجية السورية أن فلسطين أصبحت "تقترب من تحقيق الانتصار المنشود".

ونشرت القناة الرسمية لرئاسة الجمهورية العربية السورية على "تلغرام" صورة للمسجد الأقصى كتب عليها "طوفان الأقصى".

واعتبرت دمشق من خلال بيان نشرته وزارة الخارجية والمغتربين السورية، أن "هذا الإنجاز المشرف الذي حققه الشعب الفلسطيني يثبت مرة أخرى أن الطريق الوحيد لإنجاز الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني هو المقاومة بكل أشكالها وتحدي سلطات الاحتلال الصهيونية المتعجرفة التي زادت حكومتها اليمينية المتطرفة من إجراءاتها القمعية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق".