شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تقصف مستودعات ومعسكرات لمسلحين فى إدلب السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، فاديم كوليت، بأن القوات الجوية الروسية نفذت خمس غارات جوية على مستودعات ومعسكرات تدريب للمسلحين في محافظة إدلب السورية.

وقال كوليت: "نفذت القوات الجوية الروسية خمس غارات جوية على مستودعات ومعسكرات تدريب للإرهابيين في محافظة إدلب".

وأضاف: "نتيجة قصف بطائرة بدون طيار أطلقها مسلحون من محيط قرية الحلوبة بمحافظة اللاذقية على مواقع القوات السورية في منطقة الشيخ محمد، قُتل عسكري سوري وأصيب اثنان آخران.

وأكد نائب رئيس المركز أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل ثلاث حالات انتهاك لبروتوكولات منع الاشتباك من قبل "التحالف"، تتعلق بتحليق طائرات بدون طيار دون التنسيق مع الجانب الروسي.

وقال كوليت: "في منطقة التنف، تم تسجيل خمسة خروقات، لطائرتين مقاتلتين من طراز رافال، وطائرة بدون طيار متعددة المهام من طراز MQ-1C، وطائرتين بدون طيار للاستطلاع والهجوم من طراز MQ-9 وكلها تابعة للتحالف".

وفي وقت سابق كشف فاديم كوليت في مؤتمر صحفي أن طيران ما يسمى بـ"التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب" بقيادة الولايات المتحدة، يواصل خلق أوضاع خطيرة في الأجواء السورية، وذلك في التحليق وخرق بروتوكولات عدم التصادم وانتهاك المجال الجوي السوري.

وقال إن "التحالف" سجّل في سبتمبر الماضي، 362 حالة انتهاك لـ"بروتوكولات عدم التصادم" التي تم التوقيع عليها في 9 ديسمبر 2019، وتتعلق بعدم تحليق المسيرات دون التنسيق مع الجانب الروسي.