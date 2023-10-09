شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام إسرائيلية: عدد القتلى سيصل لـ1000 والمختطفين لـ150 شخصا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، إن التقديرات تشير إلى أن عدد القتلى الإسرائيليين سيصل إلى 1000 وعدد المختطفين إلى أكثر من 150، في عملية طوفان الأقصى.

وأكدت القناة 12 الإسرائيلية، الأحد، ارتفاع عدد قتلى المستوطنين بنيران الفصائل الفلسطينية إلى 700 قتيل و2150 مصابا بينهم 300 فى حالة حرجة وخطيرة.

من ناحية أخرى، أعلنت خدمة الإنقاذ الإسرائيلية "زاكا" أن مسعفيها انتشلوا حوالي 260 جثة من مهرجان موسيقي حضره الآلاف وتعرض لهجوم من قبل مسلحي حماس.

ومن المتوقع أن يكون الرقم الإجمالي أعلى حيث أن فرق مسعفين أخرى تعمل في المنطقة.

وأظهر مقطع مصور تم بثه على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام إسرائيلية العشرات من رواد المهرجان وهم يركضون في حقل مفتوح مع سماع دوي طلقات نارية.

واختبأ العديد منهم في بساتين الفاكهة القريبة أو قُتلوا بالرصاص أثناء فرارهم.

وكانت مقاطع فيديو معنونة بـ"هروب جماعي"، انتشرت السبت، وتظهر عشرات الشباب والشابات يركضون ويصرخون في اتجاهات مختلفة.