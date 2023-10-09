بعض سكان واشنطن ينظمون مظاهرة أمام البيت الأبيض تضامنا مع فلسطين

- 1/3
- 2/3
- 3/3
دبي - محمود عبدالرازق - الخليج 365. وذكر المراسل أن المظاهرة انطلقت أمام مقر إقامة الرئيس الأمريكي جو بايدن في ساحة لافاييت وسط واشنطن، مضيفا أن نحو 100 شخص شاركوا في المسيرة.
أمس, 23:32 GMT
وفي وقت لاحق، سار المتظاهرون من البيت الأبيض إلى مبنى وزارة الخارجية الأمريكية، حيث انتهت المسيرة، فيما اضطرت الشرطة إلى إغلاق بعض الشوارع لكن لم تحدث أي اعتقالات.
ومنذ ذلك الحين، أرسل الجيش الإسرائيلي قوات إلى المناطق الجنوبية لاستعادتها من القوات الفلسطينية وبدأ في شن ضربات على مواقع حماس في غزة، كما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، أمس الأحد، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميا في حالة حرب.
أمس, 23:06 GMT
وأضاف الجيش عبر حسابه على موقع "إكس" أن 2150 إسرائيليا أصيبوا في الهجوم الفلسطيني الواسع، والذي لا زال مستمرا حتى الآن، فيما تواجهه القوات الإسرائيلية بقصف مكثف لقطاع غزة.