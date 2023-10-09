"حماس" تعلن أسر أكثر من 100 إسرائيلي بينهم عسكريون رفيعو المستوى

دبي - محمود عبدالرازق - الخليج 365. وأضاف عضو المكتب السياسي لحماس في معرض رده على سؤال لقناة "الغد"، بأن عدد الأسرى الإسرائيليين "أكثر من مئة بينهم ضباط برتب عالية".

في الوقت نفسه، قال مسؤول إسرائيلي، تعليقا على تقارير إعلامية حول وساطة مصرية مزعومة في المفاوضات مع حماس بشأن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، إن إسرائيل لا تجري أي مفاوضات بشأن الأسرى، حسبما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وفي وقت سابق من أمس الأحد، قال المتحدث باسم حماس، حازم قاسم، لـ"الخليج 365" إن المفاوضات بشأن الجنود الإسرائيليين الأسرى ستجرى بعد انتهاء عملية "طوفان الأقصى".

أمس, 23:06 GMT

وتعرضت إسرائيل لهجوم صاروخي غير مسبوق من قطاع غزة صباح السبت الماضي، وقال الجيش الإسرائيلي إن حماس أطلقت أكثر من 3000 صاروخ، مضيفا أن العشرات من قوات حماس تسللت إلى المناطق الحدودية في جنوب إسرائيل.

وأرسل الجيش الإسرائيلي منذ ذلك الحين قوات إلى المناطق الجنوبية لاستعادتها من القوات الفلسطينية وبدأ في شن ضربات على مواقع حماس في غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، أمس الأحد، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميا في حالة حرب.