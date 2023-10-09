شكرا لقرائتكم خبر عن الضفة الغربية.. استشهاد 6 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 6 فلسطينيين الليلة الماضية الأحد، برصاص قوات الاحتلال، خلال مواجهات اندلعت في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 3 فلسطينيين استشهدوا برصاص قوات الاحتلال في مواجهات اندلعت على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة، بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال.

كما استشهد 3 آخرون خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مدن نابلس وأريحا والخليل، ليرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين خلال اليومين الماضيين في الضفة الغربية إلى 13 شهيدًا، كما أصيب العشرات بجروح وحالات اختناق.

413 شهيدًا

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي إلى 413 شهيدًا.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها، إن من بين الشهداء 78 طفلًا و41 امرأة، كما أصيب 2300 من بينهم 213 طفلًا و140 امرأة.

وأشارت الوزارة إلى أن جيش الاحتلال ارتكب 8 مجازر بحق عائلات فلسطينية، ما أدى إلى استشهاد 54 من أفرادها.