شكرا لقرائتكم خبر عن قلق أممي من صعوبات الوصول إلى الغذاء في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب برنامج الأغذية العالمي عن "قلقه العميق" إزاء صعوبات الوصول إلى السلع الغذائية الأساسية في قطاع غزة.

وأوضح البرنامج ومقره روما في بيان، أن معظم المحال التجارية في المناطق المتضررة في فلسطين لديها مخزون من الغذاء يكفي شهرًا، إلا أن هذا المخزون قد ينفد بسرعة مع إقبال الناس على شراء الغذاء خوفًا من طول أمد الصراع.

وحذر من أن الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي يهدد بإتلاف الطعام.

الوصول الإنساني الآمن

وحث برنامج الأغذية العالمي على ضمان الوصول الإنساني الآمن وبدون عراقيل إلى المناطق المتضررة، داعيًا كل الأطراف إلى الالتزام بمبادئ القانون الإنساني، واتخاذ كل التدابير الضرورية لحماية الأرواح.

وقال البيان: تأتي التطورات الأخيرة في المنطقة بعد تقليص خطير في المساعدات لـ60% من المستفيدين من مساعدات البرنامج منذ يونيو الماضي، بسبب تراجع تمويل عمليات البرنامج، ما ترك 150 ألف شخص فقط بحصص غذائية مقلصة.

413 شهيدًا

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي إلى 413 شهيدًا.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها، إن من بين الشهداء 78 طفلًا و41 امرأة، كما أصيب 2300 من بينهم 213 طفلًا و140 امرأة.

وأشارت الوزارة إلى أن جيش الاحتلال ارتكب 8 مجازر بحق عائلات فلسطينية، ما أدى إلى استشهاد 54 من أفرادها.