شكرا لقرائتكم خبر عن غزة.. تضرر مدرسة تابعة لـ"أونروا" في القصف الإسرائيلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، إن مدرسة تابعة لها تعرضت لـ"ضربة مباشرة" تسببت في "أضرار جسيمة"، في أعقاب الهجمات الانتقامية الإسرائيلية على قطاع غزة.

وتابعت الوكالة في بيان: "المدرسة التي تؤوي أكثر من 225 شخصًا تعرضت لأضرار جسيمة، ولم تسجل أي إصابات بين النازحين، لكن المدرسة تعرضت لأضرار جسيمة في البنية التحتية".

73 ألف نازح داخلي

وأوضحت "أونروا" أنها تأوي أكثر من 73 ألف نازح داخلي في 64 مدرسة من مدارسها في قطاع غزة.

وتعمل فرق الأونروا على تزويد العائلات بالمأوى والمياه النظيفة، ويجري إعداد الإمدادات لتسليمها إلى الأسر، ويشمل ذلك المواد الغذائية ومستلزمات النظافة ومواد التنظيف.

وتدعم الأونروا الدعوات للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار ووقف للعنف في كل مكان، وتؤكد أنه يجب حماية المدنيين في جميع الأوقات، بما في ذلك في أثناء القتال.

وشددت على أنه يجب ألا تتعرض المدارس وغيرها من البنى التحتية المدنية، بما في ذلك تلك التي تأوي الأسر النازحة، للهجوم أبدًا.