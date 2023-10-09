شكرا لقرائتكم خبر عن يوم ثالث من المواجهات.. اقتحامات بالضفة وقصف مسجدين فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في اليوم الثالث للمواجهات المشتعلة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، تكثفت الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، والقصف والاشتباكات في الضفة الغربية.

وبحسب موقع العربية، قصف الطيران الإسرائيلى مسجدين في غزة خلال الساعات الماضية.

فيما أعلنت القوات الجوية الإسرائيلية أنها استهدفت عدة مواقع للفصائل الفلسطينية، وأضافت عبر منصة إكس (تويتر سابقا) أن من بين المواقع التي تم قصفها مركز لإدارة العمليات داخل مسجد في جباليا مشيرة إلى أنه تم تدميره بالكامل.

وكان الطيران الإسرائيلي شن غارات "عنيفة ومتواصلة" خلال الساعات الماضية على بيت حانون شمال قطاع غزة.

كما استهدفت المدفعية بقذائفها مناطق شرق وشمال مخيم البريج وشرق حي الزيتون والشجاعية في غزة.

فيما أفيد عن سقوط 18 قتيلا في قصف إسرائيلي على منازل برفح جنوب غزة، وفق ما نقلت وسائل إعلام فلسطينية اليوم.

إلى ذلك، اقتحمت القوات الإسرائيلية مخيم عقبة جبر جنوب أريحا بالضفة الغربية. وبث التلفزيون الفلسطيني مقطع فيديو قال إنه لعملية الاقتحام، مشيراً إلى اندلاع اشتباكات مسلحة مع الإسرائيليين.

كذلك، اقتحمت القوات الإسرائيلية مدينة طوباس شمال الضفة من المدخل الشرقي وانتشرت في عدة أحياء، بينما أطلق الجيش الإسرائيلي "الرصاص الحي بشكل كثيف صوب المواطنين" خلال المواجهات، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية.

فيما ارتفع عدد القتلى في الجانب الفلسطيني إلى 465، فضلا عن مئات الإصابات، جراء القصف الإسرائيلي.

أما حصيلة القتلى الإسرائيليين فبلغ أكثر من 700، وأكثر من 2200 جريح في أحدث إحصائية رسمية حتى الآن، جراء العملية المباغتة التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية فجر السبت الماضي.

فيما توعدت الحكومة الإسرائيلية غزة، بحرب طويلة وباهظة الثمن!