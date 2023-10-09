شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تحذر رعاياها من السفر إلى إسرائيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت كوريا الجنوبية يوم الأحد، تحذيرًا لرعاياها من السفر إلى إسرائيل، وحثت الموجودين بها إلى المغادرة عبر دولة أخرى، وسط مخاوف أمنية في أعقاب الهجوم الصاروخي الذي شنته حركة حماس، وفقا لوزارة الخارجية الكورية الجنوبية.

وجاء في التحذير، وفقًا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن كوريا الجنوبية تحث رعاياها على إلغاء أو تأجيل رحلاتهم إلى إسرائيل، ومغادرة البلاد إذا كانوا هناك بالفعل، ما لم يكن للأمر أهمية عاجلة، وفقًا للوزارة.

لا أضرار بالكوريين

وذكرت الوزارة أنه لم يُبلغ عن أي أضرار لحقت بالكوريين الجنوبيين في إسرائيل.

وأضافت أن هناك نحو 570 كوريًا جنوبيًا يقيمون في إسرائيل، بالإضافة إلى 360 شخصًا يسافرون إلى البلاد.

ودعا وزير الخارجية الكوري الجنوبي بارك جين، إلى ضمان سلامة المواطنين الكوريين الجنوبيين، وناقش التدابير خلال اجتماع مع المسؤولين المعنيين في وقت سابق يوم الأحد، حسبما قالت الوزارة.