شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد طفل وشاب فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى القدس والخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد طفل وشاب فلسطينيان، اليوم الاثنين، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى فى القدس والخليل بوسط وجنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر طبية فلسطينية إن الطفل آدم الجولاني (16 عامًا)، استشهد مُتأثرًا بإصابته بالرصاص خلال مواجهات مع قوات الاحتلال قرب حاجز قلنديا العسكري، الليلة الماضية.

وكان 3 شهداء ارتقوا، الليلة الماضية، برصاص الاحتلال خلال مواجهات قلنديا، وأصيب 3 آخرون بالرصاص بينها إصابتان بحالة الخطر، تم نقلهم إلى مجمع فلسطين الطبي، حيث أعلن صباح اليوم عن استشهاد الطفل الجولاني.

وأفادت المصادر بأن قوات الاحتلال أطلقت وابلا من الرصاص الحي صوب الشاب راجح حسام طه، بزعم محاولته اقتحام حي واد النصارى في الخليل بجرافة، وهو حي مُحاذ لمستوطنة كريات أربع ومُغلق من قبل الاحتلال منذ عام 2000، وأضافت أن قوات الاحتلال احتجزت جثمان الشهيد طه.