شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالى: مقتل عنصرين من مليشيات الشباب الإرهابية فى إقليم شبيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر الجيش الصومالى أن عنصرين من مليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظم القاعدة، قتلا فى عملية عسكرية نفّذها الجيش الصومالى، صباح اليوم الاثنين، فى قرية "جرلو" التابعة لمدينة "جنالى" فى إقليم شبيلى السفلى فى ولاية جنوب الغرب الإقليمية.

وأضاف الجيش الصومالي - في بيان نقلته وكالة الأنباء الصومالية (صونا) - أنه "خلال العملية، صادر الجيش معدات قتالية، وقنابل يدوية كانت في حوزة فلول المتمردين"، موضحا أن "القوات المسلحة بالتعاون مع القوات المحلية تواصل ملاحقة الخلايا الإرهابية في خطوة لتطهير جميع مناطق إقليم شبيلي السفلى من براثن المتشددين". جدير بالذكر أن الجيش الصومالي تمكن من تحرير معظم مناطق وسط البلاد من يد مليشيات الشباب الإرهابية.

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