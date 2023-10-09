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الجيش الإسرائيلي: القتال مع المسلحين الفلسطينيين يتواصل في 6 مواقع داخل مناطق غلاف غزة

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دبي - محمود عبدالرازق - وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي:

القتال متواصل مع مسلحين فلسطينيين في 6 مواقع في غلاف غزة، ودمرنا أكثر من 800 هدف في القطاع.

وصباح السبت الماضي، شنت "حماس" هجوما مفاجئا على إسرائيل، شمل إطلاق آلاف الصواريخ على جنوب ووسط البلاد، وتسلل مئات المسلحين من قطاع غزة إلى المستوطنات في المنطقة الجنوبية.

أمس, 20:48 GMT

وأفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، بينما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، ولا تزال المعارك تدور في عدة نقاط اشتباك بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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