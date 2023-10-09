القوات الإسرائيلية تجري عملية عسكرية في سديروت بهدف "تطهيرها" من المسلحين

دبي - محمود عبدالرازق - وأفاد المكتب الإعلامي للجيش الإسرائيلي، بأن "قوات المظلات تخوص معركة صعبة، حيث يقوم قادة وجنود المظلات بعمليات تفتيش في المناطق المأهولة بالسكان، ويحيدون الإرهابيين".

وأضاف المكتب أن "القوات الإسرائيلية تجري عملية عسكرية في سديروت، من أجل تطهير المدينة من الإرهابيين".

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن اليوم الاثنين، أن "القتال لا زال متواصلًا بين وحداته والمسلحين الفلسطينيين في 6 مناطق"، فيما يعرف بغلاف غزة.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن قواته "دمرت أكثر من 800 هدف في قطاع غزة"، بحسب قوله.

وصباح السبت الماضي، شنت "حماس" هجوما مفاجئا على إسرائيل، شمل إطلاق آلاف الصواريخ على جنوب ووسط البلاد، وتسلل مئات المسلحين من قطاع غزة إلى المستوطنات في المنطقة الجنوبية.