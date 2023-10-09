شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 436 شهيداً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة في يومه الثالث إلى 436 شهيداً.

وأفادت "الصحة الفلسطينية" في بيان لها، أن 23 فلسطينياً استشهدوا اليوم، في قصف بنايات سكنية، مأهولة بالسكان، من بينهم أطفال ونساء، لترتفع بذلك حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 436 شهيداً، بينهم 91 طفلاً، و61 امرأة، وإصابة 2271 آخرين.

من جانبها، أوضحت مصادر فلسطينية، أن القصف الإسرائيلي المتواصل استهدف بنايات سكنية وأبراج ومساجد، مخلفاً دماراً هائلاً في ممتلكات الفلسطينيين، والبنية التحتية للقطاع.