شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالى يقتل 20 من مليشيات الشباب الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت القوات المسلحة الصومالية من تصفية ما لا يقل عن 20 عنصرا من مليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة في عملية عسكرية نوعية جرت بمنطقة ” شبيلو” بمحافظة مدغ في ولاية غلمدغ، بحسب وكالة الأنباء الصومالية (صونا).

وأفاد بيان صادر من وزارة الإعلام الصومالية أن العملية حققت الهدف المنشود، حيث تم استهداف مركبات كانت تنقل معدات من المتفجرات والأسلحة ، والأغذية والأدوية، وأغراض أخرى إلى فلول المتمردين.

وتواصل القوات المسلحة الصومالية بالتعاون مع القوات المحلية، عمليات تصفية فلول مليشيات الشباب الإرهابية الذين يختبئون في بعض المناطق القريبة من منطقة ” شبيلو .

وتتزامن هذه الخطوات في وقت، نجح فيه الجيش في تصفية الإرهاب من معظم مناطق الإقليم.

وفى قرية "جرلو" التابعة لمدينة "جنالى" فى إقليم شبيلى السفلى فى ولاية جنوب الغرب الإقليمية، قتل عنصرين من مليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظم القاعدة، فى عملية عسكرية نفّذها الجيش الصومالى.

جدير بالذكر أن الجيش الصومالي تمكن من تحرير معظم مناطق وسط البلاد من يد مليشيات الشباب الإرهابية.