شكرا لقرائتكم خبر عن ردا على "طوفان الأقصى".. الاحتلال الإسرائيلي يعلن تعبئة 300 ألف فرد احتياط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عن اعتزام حكومته تعبئة نحو 300 ألف فرد احتياط ردًا على الهجوم الواسع الذي شنته فصائل فلسطينية في غزة.

وتشهد الحدود بين قطاع غزة والمستوطنات الإسرائيليـة تصعيدا عسكريا غير مسبوق قبل في 7 أكتوبر ، إذ أطلقت الفصائل الفلسطينية ما يربو من 5 آلاف صاروخ على الأراضي المحتلة معلنةً عن بدء عملية طوفان الأقصى.

في البداية أعلن قائد كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف السبت الماضي، عن إطلاق عملية "طوفان الأقصى" ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الضيف: "قررنا أن نضع حدا للانتهاكات الإسرائيلية والضربة الأولى من عملية طوفان الأقصى تجاوز 5 آلاف صاروخا استهدفت العدو".

فزع إسرائيلي

ودوت صفارات الإنذار لعدة دقائق في المناطق الجنوبية المحيطة بغزة صباح السبت للتحذير من هجمات بالصواريخ.

وأمكن سماع دوي انفجارات في المدن المحيطة وخارج القدس.