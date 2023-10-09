شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 510 شهداء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي إلى 510 شهداء.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها، أن 510 فلسطينيين بينهم أطفال ونساء وصحفيون ومسعفون، قضوا في الغارات الإسرائيلية العنيفة على القطاع، كما أصيب 2751 شخصًا بجروح مختلفة.

من جانبها، أوضحت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، أن عشرات آلاف الفلسطينيين نزحوا لمدارسها، مع اشتداد عمليات القصف المدفعي والجوي على قطاع غزة.

اعتقالات بالضفة الغربية

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 31 فلسطينياً، خلال عمليات اقتحام واسعة لبلدات ومدن في الضفة الغربية.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، أن الاعتقالات تركزت في القدس، وبيت لحم، وسلفيت، ونابلس، ومن بين المعتقلين أسرى محررون, حيث واصلت قوات الاحتلال تشديد إجراءاتها العسكرية على مداخل المدينة، وانتشرت بكثافة على مداخل المسجد الأقصى.