شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تعلن نزوح أكثر من 120 ألف فلسطيني في قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، نزوح أكثر من 120 ألف فلسطيني في قطاع غزة، مع تصاعد أعمال القتال مع إسرائيل لليوم الثالث.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، في بيان: "إن الأعمال العدائية في قطاع غزة أدت إلى النزوح الداخلي، وتم تهجير ما يزيد على17 ألفا و500 عائلة، تضم أكثر من 123 ألفًا و538 شخصًا". وأضاف البيان: "يرجع ذلك في الغالب إلى المخاوف المتعلقة بالحماية وتدمير منازلهم، ومن بين النازحين داخليًا، وتقدر وكالة الأونروا أن 73 ألفًا و538 شخصًا يقيمون في 64 مدرسة، وبعضها مخصص لملاجئ الطوارئ".

كما أوضح البيان أنه تم تفعيل ملاجئ الطوارئ المخصصة للأونروا في قطاع غزة، لاستضافة النازحين وتقديم المساعدة العاجلة لهم. وأعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق عملية "السيوف الحديدية"، منذ أول أمس السبت، ضد حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007.