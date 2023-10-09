شكرا لقرائتكم خبر عن ردًا على طوفان الأقصى.. الاحتلال يخطط لفرض "حصار شامل" على غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الدفاع بدولة الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، اليوم الاثنين، إن حكومته ستفرض "حصارًا شاملًا" على قطاع غزة، في ظل استمرار الحرب مع الفصائل الفلسطينية لليوم الثالث.

وقال جالانت: "لن تكون هناك كهرباء، ولا مواد غذائية، ولا وقود".

وقُتل ما لا يقل عن 700 شخص في جنوب إسرائيل منذ أن شنت الفصائل الفلسطينية هجومًا واسع النطاق على إسرائيل برا وبحرا وجوا في مطلع الأسبوع.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق، إن حركة حماس هي التي دمرت المعابر المؤدية إلى إسرائيل أمس السبت، لذلك لم تكن حركة المرور المنتظمة على الحدود ممكنة تحت أي ظرف من الظروف.

ويعيش أكثر من مليوني شخص في ظل ظروف سيئة بقطاع غزة، الذي يمتد لنحو 40 كيلومترا على طول البحر المتوسط.