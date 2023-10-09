الارشيف / اخبار الخليج

الحكومة اللبنانية تعلن تلقيها وعدا من "حزب الله" حول التدخل في "حرب غزة"

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

دبي - محمود عبدالرازق - ودعا بو حبيب، في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط"، "إسرائيل إلى عدم توسعة الحرب التي تخوضها ضد حركة حماس في غزة وغلافها"، معتبرا أن "انفجار الوضع في قطاع غزة خطير، وذلك بسبب تكبر إسرائيل وتعديها الدائم على الشعب الفلسطيني".

وأكد أن الحكومة اللبنانية تلقت الوعد من "حزب الله"، قبل مهاجمته مواقع اسرائيلية في مزارع شعبا صباح أمس الأحد، معتبرا أن "حزب الله قضية إقليمية، وليس قضية لبنانية تستطيع أن تحلها الحكومة اللبنانية".

تظاهرة اللبنانيين على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، لبنان 16 مايو 2021 - الخليج 365 عربي, 1920, 09.10.2023
وقصف "حزب الله" اللبناني، 3 مواقع تابعة للجيش الإسرائيلي عند مرتفعات كفرشوبا المحتلة، وهي مواقع "تلة الرادار" و"رويسات العلم" و"زبدين"، في المقابل ردت المدفعية الإسرائيلية بقصف مناطق مفتوحة في خراج تلال كفرشوبا.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عن قصف البنية التحتية لـ"حزب الله" في مزارع شبعا، وهي عبارة عن خيمة كان قد نصبها الحزب، في وقت سابق، داخل المزارع.

فيما أعلن "حزب الله"، في بيان، أن "قصف المواقع الإسرائيلية يأتي في سياق تحرير ما تبقى من الأراضي اللبنانية المحتلة، وتضامنًا مع المقاومة الفلسطينية المظفرة والشعب الفلسطيني المجاهد والصابر".

مزارعون يحصدون محاصيلهم في سهل الخيام جنوب لبنان ، مقابل بلدة المطلة شمال إسرائيل في 21 يوليو 2023. - الخليج 365 عربي, 1920, 08.10.2023

أمس, 13:54 GMT

وصباح السبت الماضي، شنت "حماس" هجوما مفاجئا على إسرائيل، شمل إطلاق آلاف الصواريخ على جنوب ووسط البلاد، وتسلل مئات المسلحين من قطاع غزة إلى المستوطنات في المنطقة الجنوبية.

وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا