مسئول بالجامعة العربية: نعول على دعم كوبا المستمر للشعب الفلسطينى فى نضاله

القاهرة - سامية سيد - أكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية بجامعة الدول العربية السفير الدكتور خالد بن محمد منزلاوي أن الجامعة تعول على دعم جمهورية كوبا المستمر للشعب الفلسطيني في نضاله وحقه في إقامة دولة فلسطينية.

جاء ذلك خلال لقاء عُقد، اليوم الاثنين، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بين السفير الدكتور خالد بن محمد منزلاوي ومانويل روبيدو دياز سفير كوبا بالقاهرة.

وصرح السفير خالد منزلاوي بأن اللقاء أكد على علاقات الصداقة العربية الكوبية التاريخية، وعلى الاهتمام بتطويرها بما يخدم مصلحة الجانبين، كما تمت مناقشة عدد من القضايا الدولية الراهنة.