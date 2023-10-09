شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حكومة تونس يترأس اجتماعا وزاريا لمناقشة الملفات الاقتصادية الهامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس رئيس الحكومة التونسي أحمد الحشاني، اليوم الاثنين، اجتماعًا وزاريًا؛ لمناقشة بعض الملفات الهامة.

وبحسب بيان للحكومة التونسية، فقد تناول الاجتماع الوزاري مناقشة تطور الوضع الاقتصادي، وكيفية تنفيذ الإصلاحات، وبالإضافة إلى الأولويات التي تضمن الاستقرار الاقتصادي والمالي.

كما استعرض اللقاء طرق جذب الاستثمار إلى جانب تعزيز العمل التنموي وتحسين الاداء الاقتصادي.