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المفوضية الأوروبية تعلق مساعدات بقيمة 691 مليون يورو لفلسطين

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القاهرة - سامية سيد - ذكرت المفوضية الأوروبية أنها علقت مساعدات بقيمة 691 مليون يورو لفلسطين، بعد أن وضعت كامل ملفها الخاص بالمساعدات التنموية للفلسطينيين -(ما يعادل 728.66 مليون دولار)- قيد المراجعة.

وقال المفوض الأوروبي للجوار والتوسع، أوليفر فاريلي - في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" أوردته قناة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم /الإثنين/ - إن حجم العملية التي شنتها حركات المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل وشعبها تعد نقطة تحول، وأنه لا يمكن أن يكون هناك تعامل كالمعتاد.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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