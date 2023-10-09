رصد رتل من الآليات العسكرية الإسرائيلية على بعد 10 كلم شمال الحدود مع غزة

دبي - محمود عبدالرازق - موسكو – الخليج 365. ووفقا للمراسل، تجري عملية القوات البرية التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية للجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، في إطار عملية التطهير التي أعلنت عنها قيادة الجيش، في وقت سابق، للمناطق الحدودية مع قطاع غزة؛ بعدما توغل مقاتلون من حركة "حماس"، يوم السبت الماضي.

وبحسب المراسل، فإن رتلا من الدبابات من طراز "ميركافا - 4" وغيرها من الآليات العسكرية، تشارك في العملية.

يأتي ذلك على خلفية تصعيد مستمر بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية، منذ السبت الماضي، بدأ الجناح العسكري لحركة حماس انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، حيث اقتحم مقاتلوها بلدات ومستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلوا وأسروا عددًا كبيرًا يقدر بالمئات، من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.

وأظهرت مشاهد متداولة تسلل مقاتلين فلسطينيين من قطاع غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية القريبة من حدود غزة، ومواجهات وتبادل إطلاق نار مع القوات الإسرائيلية.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، "نحن في حالة حرب ولسنا في عملية عسكرية، وسنرد بقوة لم يعرفها أعداء إسرائيل من قبل"؛ فيما وافق وزير الدفاع الإسرائيلي على استدعاء "واسع" لقوات الاحتياط.

وصادق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" رسميًا على بدء حرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى".

إلى ذلك، شن الطيران الحربي الإسرائيلي مئات الغارات على المدن والمخيمات الفلسطينية في قطاع غزة؛ ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات من الفلسطينيين، غالبيتهم من المدنيين؛ بما فيهم النساء والأطفال.