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الجامعة العربية تعلن انعقاد دورة غير عادية لوزراء الخارجية الأربعاء

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واس - القاهرة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية انعقاد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، بعد غدٍ الأربعاء.

وأفاد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي في تصريح له اليوم، أن انعقاد هذه الدورة جاء بناءً على طلب دولة فلسطين وبرئاسة المغرب الرئيس الحالي لدورة المجلس الوزاري، وذلك لبحث سُبل التحرك السياسي على المستوى العربي والدولي لوقف العدوان الإسرائيلي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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