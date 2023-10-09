شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب قصف الاحتلال.. توقف مستشفى شمال قطاع غزة عن استقبال الضحايا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن توقف مستشفى مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة عن العمل، نتيجة الاستهداف المتكرر له من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مما أدى لأضرار جسيمة في مرافقه، بالإضافة إلى عدم تمكن الأطقم الطبية من الوصول إليه، لكثافة القصف الإسرائيلي على المدينة.

وأوضحت أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت 9 سيارات إسعاف منذ بداية العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الثالث على التوالي.

قطاع غزة

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي إلى 510 شهداء.

وأفادت "الصحة الفلسطينية" في بيان لها، أن 510 فلسطينيين بينهم أطفال ونساء وصحفيون ومسعفون، قضوا في الغارات الإسرائيلية العنيفة على القطاع، كما أصيب 2751 شخصًا بجروح مختلفة.