شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تقصف الحدود اللبنانية.. وبيروت تدعو لاتخاذ أقصى تدابير الحذر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قصف المناطق الحدودية اللبنانية، اليوم الإثنين، فيما أكدت وسائل إعلام لبنانية ذلك قائلة: "الاحتلال يواصل قصف محيط موقع الراهب جنوب بلدة عيتا الشعب على الحدود مع فلسطين المحتلة".

من جانبه دعا الجيش اللبناني المواطنين لاتخاذ أقصى تدابير الحيطة ‫والحذر وعدم التوجه إلى المناطق المحاذية للحدود حفاظا على سلامتهم.

وبحث قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون الأوضاع على الحدود اللبنانية الجنوبية مع قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اللواء أرولدوا لاثارو.

وتشهد الحدود اللبنانية الجنوبية توترا منذ أمس حين أطلق صواريخ استهدفت ثلاثة مواقع للجيش الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، فيما رد الجيش الإسرائيلي بقذائف وصواريخ استهدفت 4 مناطق في الجنوب اللبناني في الجهة الشرقية.

وفي سياق منفصل، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 800 قتيل وإصابة 2400 آخرين بينهم 23 في حالة موت سريري و340 في حالة خطرة، بالإضافة إلى فقدان الاتصال بأكثر من 100 مستوطن وعسكري إسرائيلي في محيط غزة.

على الجانب الأخر، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الإثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي في القطاع إلى 560 شهيدا و2900 جريحا.

وأِشارت الوزارة في بيان أن، "560 فلسطينيا استشهدوا و2900 أصيبوا جراء العدوان على غزة".