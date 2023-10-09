شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب فلسطين بالجامعة العربية: نتطلع إلى دعم سياسى واضح من الجامعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير مهند العكلوك، مندوب فلسطين بالجامعة العربية، إن بلاده تتطلع إلى دعم سياسي واضح بقرار من الجامعة العربية للشعب الفلسطيني.

وأضاف مندوب فلسطين بالجامعة العربية، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية :"ننتظر من المحكمة الجنائية الدولية أن تفتح تحقيقا في جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال".

وأوضح السفير مهند العكلوك، أن تصريحات وزير الأمن الإسرائيلي حول اقتحاماته للضفة الغربية ترسخ لنظام عنصري متطرف.