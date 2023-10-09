شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 11 فلسطينيا بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في الضفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب 11 فلسطينيًا بالرصاص الحي، اليوم الإثنين، خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر أمنية وطبية فلسطينية إن أربعة فلسطينيين أصيبوا بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة، وهو المدخل الرئيسي للمسافرين من رام الله وإليها.

وأضافت المصادر أن هناك إصابات في البطن والقدم، وهناك إصابات أخرى بالرصاص المطاطي في الأطراف السفلية، وقد تم نقل جميع المصابين إلى مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله.

وفي "نابلس" شمالا، أصيب فلسطيني بالرصاص الحي عقب هجوم مُستوطنين بالرصاص على مزارعين في بلدة دوما لدى قطفهم للزيتون. وأحرق المستوطنون أربع سيارات في البلدة وسط اندلاع مواجهات. وهاجم مستوطنون من مُستوطنة "يتسهار" المعروفون بعنفهم المفرط، بلدة "حوارة" جنوب "نابلس".

وفي محافظة "الخليل" جنوبًا، أصيب ستة فلسطينيون بالرصاص الحي، وآخرون بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي هاجمت جنازة شهيد عند مدخل بلدة "بيت أمر".

وقالت مصادر في الخليل إن شابًا أصيب بعيار ناري في الرأس، ووصفت إصابته بالخطيرة، فيما أصيب خمسة آخرين في أطرافهم العلوية والسفلية، وأصيب العشرات بالرصاص المطاطي وبالاختناق نتيجة استنشاق الغاز السام المسيل للدموع.