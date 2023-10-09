مسؤولة سودانية لـ"الخليج 365": هناك عقبات تحول دون اتخاذ قرار بفتح المدارس

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وتابعت: "لجنة المعلمين السودانية أصدرت بيانا رفضت فيه التوجيه الصادر عن وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف بخصوص فتح المدارس في الولايات"، وقالت: "نحن لا نرفض فتح المدارس وحق التعليم واستمرار الدراسة للجميع كمبدأ، لكن في ظل الوضع الراهن لا تستقيم الأمور".
وقالت عمر: "لكي تفتح المدارس وتستمر العملية التعليمية، يجب حل إشكاليات المحاور التعليمية الثلاث متمثلة في (المعلم والمدرسة والطالب)".
11 سبتمبر, 18:37 GMT
وتابعت: "عمليات نزوح الأسر من مناطق الحرب لم تكن جميعها للأسر بالكامل في مكان واحد، حيث نجد أن هناك عمليات نزوح للأبناء في مكان وباقي الأسرة في مكان آخر، هذا بالإضاف للمعلمين الذين لم يحصل نسبة كبيرة منهم على رواتبهم منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل/ نيسان الماضي، علاوة على أن عمليات النزوح والتهجير قد طالتهم وباتوا مشردين في العديد من الدول والولايات، ومن تبقى منهم يعيش في حالة اقتصادية مزرية في ظل انعدام الأمن".
وأشارت قمرية عمر إلى أن صرف مرتب شهر أبريل لم يكن لكل الولايات، ومن تم تحويل مرتبه بالفعل لم يستلمه لأن هناك مشكلة في تطبيق "بنكك السوداني"، وهناك سقوفات محددة لعملية التحويل عبر التطبيق.
وتابعت: "لذا فإن الحديث عن عودة العملية التعليمية بعيد عن الواقع، وكان يجب بحث آلية التنفيذ قبل اتخاذ القرار، فمن الذي سيلزم المعلمين بالذهاب إلى المدارس غير الموجودة أصلا نظرا لاستغلالها كمخيمات أو تضررها جراء الحرب؟
18 أغسطس, 14:23 GMT
وكانت لجنة المعلمين السودانية قد قالت في بيان تلقت "الخليج 365" نسخة منه: "لقد ظللنا نكرر ونطالب الدولة منذ بداية الحرب بضرورة الالتفات لقضية دفع مرتبات العاملين بالتعليم، فكان التجاهل لهذه القضية هو سيد الموقف، حتى اضطررنا إلى رفع مذكرة لمنظمة العمل الدولية، وسلمنا مذكرات المطالبة لولاة الولايات، ووقفنا محتجين على ذلك".
وتابع البيان: "بسبب هذه المطالبات تم اعتقال عدد من كوادر اللجنة في عدد من الولايات، وها هي قضية عدم دفع المرتبات تصبح واحدة من العقبات الكبيرة في طريق فتح المدارس، ووزارة المالية ما زالت تسوف، وولاة الولايات ليست لهم حلول واضحة وبعضهم لا تسعفه قدراته للتفكير في كيفية حل هذه المشكلة، ولا يمتلك الشجاعة ليوضح موقف ولايته ويطالب مجلس السيادة بالتدخل".
وأكد البيان: "نحن في لجنة المعلمين السودانيين مع مبدأ فتح المدارس وعدم تعطيل الدراسة لأي سبب من الأسباب، ولكن يجب أن يكون هذا القرار وفقا لرؤية كلية تستند إلى مبادئ أساسية منها، أن يكون التعليم شاملا لكل التلاميذ والطلاب ولا يصبح (لمن يستطيع إليه سبيلا) حتى لا يطعن في عدالة التعليم كمبدأ أساسي يقوم عليه التعليم في أي دولة محترمة، وحتى لا يصبح التعليم مدخلا لتقسيم السودان".
2 أكتوبر, 17:21 GMT