اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش.. هل تقدم إجابات دقيقة للأزمة الاقتصادية؟

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
دبي - محمود عبدالرازق - وتناقش الاجتماعات خارطة طريق مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وكيفية تطوير مهامهما وعملياتهما.
وخصصت جلسة اليوم الأول من الاجتماعات التي تستمر حتى 15 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عن الإصلاحات في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإصدار التقرير الأول عن آفاق الاقتصاد العالمي، والتقرير الثاني الي يتناول آفاق الاقتصاد.
ووفق خبراء، فإن العديد من الملفات الهامة على طاولة الاجتماعات الراهنة، في ظل ترقب لنتائجها، وإمكانية تقديم إجابات دقيقة بشأن العديد من الإشكالات التي يعانيها الاقتصاد العالمين وعمليات التمويل وارتفاع الديون والتضخم في معظم الدول النامية.
5 أكتوبر, 05:47 GMT
في البداية قال عبد العزيز كوكاس، الخبير الاقتصادي، إن السياق والظرفية العامة التي تنعقد فيها الاجتماعات السنوية، تتأثر بوجود إسقاطات ما بعد أزمة كورونا، وتداعيات "الأزمة الأوكرانية، الاقتصادية.
ولفت إلى أن الوضعية الصعبة الحالية، تفرز حالة استثنائية للاجتماعات في مدينة مراكش، في ظل أزمات اقتصادية غير مسبوقة، تسببت في تداعيات كبيرة على مستوى الفقر والبطالة، وتراجع النمو.
ويرى الخبير الاقتصادي أن المجتمعيين في مراكش بحاجة لتقديم إجابات دقيقة بشأن اتجاه الاقتصاد العالمي اليوم، والسياسات الناجعة لمواجهة الوضعية الصعبة الراهنة المؤثرة على الاقتصاد العالمي.
ولفت إلى أن أحد الرهانات المرتبطة بالاجتماعات المنعقدة، يتعلق بسياسة التمويل المستدام، وأزمات الديون وسبل هيكلتها، خاصة في أفريقيا، وآثار ما بعد كورونا.
من ناحيته، قال أوهادي سعيد، الخبير الاقتصادي المغربي، إن اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تأتي في سياق يتميز بـ"اللايقين"، بعد أزمتين كبيرتين "كورونا" وكذلك "الأزمة الأوكرانية"، إضافة لأزمة جديدة بين إسرائيل وحماس، لتؤكد أن الأولوية ستنصب على كيفية تحقيق الانتعاش الاقتصادي.
3 أكتوبر, 16:43 GMT
ولفت الخبير إلى أن إشكاليات المديونية خصوصا لدى الدول النامية غير القادرة على تحملها، والأزمة التضخمية وردود الاقتصادات، تأتي في مقدمة الملفات الهامة على طاولة الاجتماع.
ويرى الخبير الاقتصادي، أن الاجتماعات تمثل فرصة لمناقشة الابتكارات التمويلية المناسبة دون المساس بالتأمينات "الماكرو اقتصادية" في ظل توالي الأزمات على المستوى العالمي وانعكاسها على الوضع المحلي.
وأشار إلى أنه من المرتقب أن تلجأ المملكة إلى تمويلات بديلة، بعيدا عن قروض المؤسستين الدوليتين، عبر إقناع القطاع الخاص العالمي بالاستثمار مباشرة بالمغرب واللجوء إلى مغاربة العالم لترجمة قسط مهم من التحويلات إلى استثمارات مباشرة في ظل ميثاق جديد للاستثمار.
29 سبتمبر, 06:46 GMT
وستعقد اجتماعات لجنة التنمية المشتركة واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية لمناقشة ما تم إنجازه على أن يعقد غدا الثلاثاء، لقاء مفتوح لرئيس البنك الدولي أجاي بانغا مع ممثلي المجتمع المدني والذي يعد حدثًا رئيسيًا خلال الاجتماعات السنوية يتيح فرصة لممثلي المجتمع المدني للحوار مع رئيس البنك حول الأولويات الإنمائية المشتركة.
وفى 12 أكتوبر يعقد اجتماع بعنوان "أولويات الإصلاح من أجل معالجة الديون"، لمناقشة كيف يمكن للبلدان وشركائها في التنمية رسم مسارٍ لاقتصادات قادرة على الصمود ومستقبلٍ أكثر إشراقًا للجميع.
ويشهد يوم الجمعة المقبل، انعقاد الجلسة العامة للاجتماعات السنوية لعام 2023، بحضور رئيس البنك الدولي وكريستالينا غورغييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي إلى جانب عقد اجتماع في اليوم نفسه بعنوان "خلق المزيد من الوظائف عن طريق الاستثمار في رأس المال البشري".