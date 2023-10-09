اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش.. هل تقدم إجابات دقيقة للأزمة الاقتصادية؟

دبي - محمود عبدالرازق - وتناقش الاجتماعات خارطة طريق مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وكيفية تطوير مهامهما وعملياتهما.

وخصصت جلسة اليوم الأول من الاجتماعات التي تستمر حتى 15 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عن الإصلاحات في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإصدار التقرير الأول عن آفاق الاقتصاد العالمي، والتقرير الثاني الي يتناول آفاق الاقتصاد.

ووفق خبراء، فإن العديد من الملفات الهامة على طاولة الاجتماعات الراهنة، في ظل ترقب لنتائجها، وإمكانية تقديم إجابات دقيقة بشأن العديد من الإشكالات التي يعانيها الاقتصاد العالمين وعمليات التمويل وارتفاع الديون والتضخم في معظم الدول النامية.

5 أكتوبر, 05:47 GMT

في البداية قال عبد العزيز كوكاس، الخبير الاقتصادي، إن السياق والظرفية العامة التي تنعقد فيها الاجتماعات السنوية، تتأثر بوجود إسقاطات ما بعد أزمة كورونا، وتداعيات "الأزمة الأوكرانية، الاقتصادية.

وأوضح لـ"الخليج 365" أن الصدمات الاقتصادية وتفاقم مشكلة الديون، وتراجع النمو الاقتصادي، كلها عوامل تشكل تحديات كبيرة في الوقت الراهن.

ولفت إلى أن الوضعية الصعبة الحالية، تفرز حالة استثنائية للاجتماعات في مدينة مراكش، في ظل أزمات اقتصادية غير مسبوقة، تسببت في تداعيات كبيرة على مستوى الفقر والبطالة، وتراجع النمو.

ويرى الخبير الاقتصادي أن المجتمعيين في مراكش بحاجة لتقديم إجابات دقيقة بشأن اتجاه الاقتصاد العالمي اليوم، والسياسات الناجعة لمواجهة الوضعية الصعبة الراهنة المؤثرة على الاقتصاد العالمي.

ولفت إلى أن أحد الرهانات المرتبطة بالاجتماعات المنعقدة، يتعلق بسياسة التمويل المستدام، وأزمات الديون وسبل هيكلتها، خاصة في أفريقيا، وآثار ما بعد كورونا.

وفيما يتعلق باستفادة المغرب من الاجتماعات المنعقدة، يرى الخبير الاقتصادي، أنها تأتي بعد زلزال مدمر، ما يمنح المغرب صورة قوية بشأن تخطيه الأزمة سريعا، وإعادة الحياة لمدينة مراكش بصورة سريعة، مع عودة حركة السياحة والدراسة بشكل طبيعي.

من ناحيته، قال أوهادي سعيد، الخبير الاقتصادي المغربي، إن اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تأتي في سياق يتميز بـ"اللايقين"، بعد أزمتين كبيرتين "كورونا" وكذلك "الأزمة الأوكرانية"، إضافة لأزمة جديدة بين إسرائيل وحماس، لتؤكد أن الأولوية ستنصب على كيفية تحقيق الانتعاش الاقتصادي.

3 أكتوبر, 16:43 GMT

ولفت الخبير إلى أن إشكاليات المديونية خصوصا لدى الدول النامية غير القادرة على تحملها، والأزمة التضخمية وردود الاقتصادات، تأتي في مقدمة الملفات الهامة على طاولة الاجتماع.

ووفق الخبير، فإن الاجتماعات تبحث كيفية إعادة هيكلة الديون وإيجاد سياسة نقدية بهدف تحقيق توازن بين العرض والطلب، بما في ذلك التوصل إلى سياسة نقدية تقديرية تمكن الحكومات من الحصول على السيولة المناسبة ومساعدة الأسر والشركات، في ظل الأوضاع الحالية.

ويرى الخبير الاقتصادي، أن الاجتماعات تمثل فرصة لمناقشة الابتكارات التمويلية المناسبة دون المساس بالتأمينات "الماكرو اقتصادية" في ظل توالي الأزمات على المستوى العالمي وانعكاسها على الوضع المحلي.

وأشار إلى أنه من المرتقب أن تلجأ المملكة إلى تمويلات بديلة، بعيدا عن قروض المؤسستين الدوليتين، عبر إقناع القطاع الخاص العالمي بالاستثمار مباشرة بالمغرب واللجوء إلى مغاربة العالم لترجمة قسط مهم من التحويلات إلى استثمارات مباشرة في ظل ميثاق جديد للاستثمار.

وتناقش الاجتماعات التي تستمر حتى 15 أكتوبر الجاري بمشاركة مندوبين عن 189 دولة عضوا في صندوق النقد والبنك الدوليين، آخر التطورات الاقتصادية العالمية، والتحديات التي تواجه الاقتصاد الكلي، وتطورات الرقمنة وتكنولوجيا الخدمات المالية، وقضايا المناخ، إضافة إلى إقامة ندوات وجلسات وفعاليات تركز على الاقتصاد العالمي، والتنمية الدولية، والأسواق المالية العالمية، وفق بيان عن الاجتماعات بمراكش.

29 سبتمبر, 06:46 GMT

وستعقد اجتماعات لجنة التنمية المشتركة واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية لمناقشة ما تم إنجازه على أن يعقد غدا الثلاثاء، لقاء مفتوح لرئيس البنك الدولي أجاي بانغا مع ممثلي المجتمع المدني والذي يعد حدثًا رئيسيًا خلال الاجتماعات السنوية يتيح فرصة لممثلي المجتمع المدني للحوار مع رئيس البنك حول الأولويات الإنمائية المشتركة.

فيما تعقد ثلاثة اجتماعات بعنوان "دليل جديد للتعامل مع الأوقات الصعبة" و"النمو الغني بفرص العمل: الحل الأمثل للفقر" و"إرساء الأسس لمستقبل رقمي شامل للجميع" على أن يشهد يوم الأربعاء المقبل انعقاد المؤتمر الصحفي الافتتاحي للاجتماعات ويلقي خلاله رئيس البنك الدولي أجاي بانغا كلمة رئيسية أمام وسائل الإعلام يليها ثلاثة اجتماعات بعنوان "تسخير الاستثمار والتمويل المؤسسي لصالح التنمية" و"الإنجاز على أرض الواقع" و"إشراق النساء في القيادة".

وفى 12 أكتوبر يعقد اجتماع بعنوان "أولويات الإصلاح من أجل معالجة الديون"، لمناقشة كيف يمكن للبلدان وشركائها في التنمية رسم مسارٍ لاقتصادات قادرة على الصمود ومستقبلٍ أكثر إشراقًا للجميع.

ويشهد يوم الجمعة المقبل، انعقاد الجلسة العامة للاجتماعات السنوية لعام 2023، بحضور رئيس البنك الدولي وكريستالينا غورغييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي إلى جانب عقد اجتماع في اليوم نفسه بعنوان "خلق المزيد من الوظائف عن طريق الاستثمار في رأس المال البشري".