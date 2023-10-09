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جامعة الدول العربية تعقد اجتماعا طارئا الأربعاء المقبل لبحث التصعيد في قطاع غزة

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دبي - محمود عبدالرازق - وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية، السفير حسام زكي، إن "الاجتماع جاء بناء على طلب فلسطين، وبرئاسة المغرب الرئيس الحالي لدورة المجلس الوزاري"، مشيرا إلى أنه "سيتم بحث سبل التحرك السياسي على المستويين العربي والدولي، لوقف العدوان الإسرائيلي".

واعتبر مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، أمس الأحد، ما حدث في قطاع غزة دعوة لإسرائيل لتغيير مسارها.

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وطالب منصور، في كلمة له، "بعقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية جامعة الدول العربية في القاهرة لبحث الأوضاع في قطاع غزة"، محذرا من أن "منح إسرائيل حق الدفاع عن نفسها بمثابة ترخيص لقتل الفلسطينيين".

وقال إن "بلاده حذرت مرارا من تصرفات إسرائيل والمجتمع الدولي لم يتحرك"، مضيفا أن "حصار إسرائيل لغزة زاد من حجم المعاناة على المدنيين".

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وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الاول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".

وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".

وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
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بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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