شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 8 فلسطينيين غالبيتهم أطفال في غارة إسرائيلية على منزل بخان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد ثمانية فلسطينيين غالبيتهم أطفال، مساء اليوم الاثنين، في غارة إسرائيلية على منزل في خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة "وفا" بأن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا يعود لعائلة قنن غرب خان يونس دون سابق إنذار، ما أدى إلى استشهاد المواطنين الثمانية، وقد تم نقل جثامينهم إلى مستشفى ناصر.

وواصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، شن المزيد من غاراتها الجوية على منازل المواطنين في قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، فقد شنت مئات الغارات، مساء اليوم، على مؤسسات ومبان ومقار مختلفة في حي الرمال غرب مدينة غزة، وألحقت دمارا كبيرا بها، وسوتها بالأرض.