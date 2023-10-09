شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدولة الأردنى السابق: "طوفان الأقصى" أثبتت فشل جيش الاحتلال والموساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمود الخرابشة وزير الدولة الأردنى السابق، إنّه نتيجة ما يحدث فقدت الحكومة الإسرائيلية قدرتها على التصرف بعد العمليات البرية والبحرية التى شهدتها إسرائيل، لافتًا إلى أن ما يحدث أثبت أن لغة القوة والعنف والعنجهية لا يمكن لها أن تدوم بشكل لا نهائى.

وأضاف "الخرابشة"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحويزى، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ حجم الخسائر التى مُنيت بها إسرائيل أصابها بالصدمة، مشيرا إلى أن عملية طوفان الأقصى أثبتت فشل جيش الاحتلال وأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية.

وتابع، أن الولايات المتحدة انحازت على نحو واضح وصريح وهو ما اتضح من البيان الأمريكي، مشددًا على أن المواجهات المستمرة مع الفلسطينيين كانت صدمة كبيرة وعملية مخطط لها بشكل محكم ودقيق بعيدا عن أجهزة الأمن الإسرائيلية والقدرة على التنبؤ بهذا النوع من العمليات التي أثبتت أنه لا بد من تحرير فلسطين في يوم من الأيام.