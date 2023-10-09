شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق يبحث هاتفيا مع أمير قطر تطورات الأحداث بالأراضي الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، هاتفيا، مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تداعيات الأحداث الخطيرة الجارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واستعرض الجانبان -وفقا لما أوردته الوكالة العراقية للأنباء- ضرورة إيقاف التصعيد وعمليات القصف على غزة، وشددا على بذل المزيد من الجهود الإقليمية والدولية لإرغام قوات الاحتلال على احترام القوانين والمواثيق الدولية، وإيقاف سياساتها العدوانية ضدّ الشعب الفلسطيني، وانتهاكاتها المستمرة للمقدسات، والتحرك الدولي العاجل من أجل تحقيق التطلعات العادلة التي تضمن حقّ الشعب الفلسطيني في العيش الكريم على أراضيه.

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