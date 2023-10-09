"حزب الله" يقصف مواقع عسكرية إسرائيلية في "رد أولي" على مقتل 3 من عناصره

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الحزب، في بيان له، إن عناصره "هاجموا بالصواريخ مركز قيادة فرقة الجليل، وقيادة ‏كتيبة تابعة للواء الغربي التابعتين للجيش الإسرائيلي"، مشيرا إلى أن الهجومين رد أولي على مقتل عناصره في جنوب لبنان.

وأعلن "حزب الله"، في وقت سابق مساء اليوم، مقتل 3 من عناصره نتيجة قصف إسرائيلي على جنوبي لبنان، فيما أعلن الجيش اللبناني، في بيان له، "إصابة ضابط بجروح طفيفة جراء قصف إسرائيلي لباحة مركز لقواته في محيط بلدة رميش".

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي، إنه "قصف 3 مواقع تابعة لحزب الله على الحدود مع لبنان"، مشيرا إلى "مقتل اثنين من قواته نتيجة إطلاق النار عليهما، بالإضافة إلى إصابة أربعة جنود وثلاثة ضباط بجروح خطيرة".

وشن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، غارات على مواقع عدة في الأراضي اللبنانية. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عبر حسابه على "تويتر"، أفيخاي أدرعي، إن "مروحيات حربية تابعة لجيش الدفاع تشن غارات في لبنان".

وصرّحت وسائل إعلام محلية لبنانية بأن أصوات قصف مدفعي، واشتباك بالرصاص، سُمِعت عند حدود بلدة الضهيرة في القطاع الغربي من الجنوب اللبناني، مشيرةً إلى أن تلك الأصوات هي نتيجة تحليق مكثف لطائرات استطلاع في سماء المنطقة.

وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الاول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".

وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".

وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.

بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع حماس في قطاع غزة.