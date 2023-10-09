"حزب الله" يقصف مواقع عسكرية إسرائيلية في "رد أولي" على مقتل 3 من عناصره

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دبي - محمود عبدالرازق - وقال الحزب، في بيان له، إن عناصره "هاجموا بالصواريخ مركز قيادة فرقة الجليل، وقيادة كتيبة تابعة للواء الغربي التابعتين للجيش الإسرائيلي"، مشيرا إلى أن الهجومين رد أولي على مقتل عناصره في جنوب لبنان.
من جهته، قال الجيش الإسرائيلي، إنه "قصف 3 مواقع تابعة لحزب الله على الحدود مع لبنان"، مشيرا إلى "مقتل اثنين من قواته نتيجة إطلاق النار عليهما، بالإضافة إلى إصابة أربعة جنود وثلاثة ضباط بجروح خطيرة".
وصرّحت وسائل إعلام محلية لبنانية بأن أصوات قصف مدفعي، واشتباك بالرصاص، سُمِعت عند حدود بلدة الضهيرة في القطاع الغربي من الجنوب اللبناني، مشيرةً إلى أن تلك الأصوات هي نتيجة تحليق مكثف لطائرات استطلاع في سماء المنطقة.
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الاول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".