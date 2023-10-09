عباس لغوتيريش: على الأمم المتحدة أن تتدخل فورا لوقف "العدوان الإسرائيلي"

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كما حذر عباس من تبعات تنفيذ التهديد الإسرائيلي بقطع الاحتياجات الإنسانية، التي كفلها القانون الدولي والشرعية الدولية، والتي تشمل المياه والكهرباء والغذاء.
وأشار الرئيس الفلسطيني إلى أن الأمم المتحدة لديها واجبات أقرتها الشرعية الدولية ويجب الالتزام بها فيما يتعلق بتوفير الحماية للفلسطينيين.
ولفت إلى أن الحل الوحيد لوضع حل للتصعيد في المنطقة هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس.
ومن جانبه، قال أمين عام الأمم المتحدة إن المنظمة الدولية تجري اتصالات مع جميع الأطراف الدولية المعنية لوقف التصعيد وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى أهالي غزة.
وأطلقت حركة "حماس"، يوم السبت الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل، وقالت إن الهدف منها هو وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية.
وفي اليوم التالي، الأحد الـ8 من أكتوبر الجاري، صادق المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت) رسميا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى"، وبدأ الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، التي شملت غارات جوية على قطاع غزة واشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.