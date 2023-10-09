شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 687 شهيداً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل عدد الشهداء الفلسطينيين ارتفاعًا جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي إلى 687 شهيدًا.

وقالت "الصحة الفلسطينية"، إن من بين الشهداء 140 طفلاً و105 نساء بالإضافة إلى إصابة 3726 بجروح مختلفة.

جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة

ولفتت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي وسّع من دائرة الاستهداف للطواقم الطبية، وقد طال قصفه 7 مستشفيات ومراكز صحية.

وذكرت مصادر فلسطينية، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت مساء اليوم، بشكل مكثف، وسط مدينة غزة، مما أدى لتدمير عدة بنايات سكنية ومنشآت فلسطينية.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وأشارت إلى أن القصف طال مقر شركة الاتصالات الفلسطينية، وبنايات سكنية، مما أدى لوقوع المزيد من الشهداء والجرحى، ترافق القصف الجوي مع قصف مدفعي متواصل على طول المناطق الشرقية لقطاع غزة.

وتسبب هذا بنزوح نحو 80 ألف فلسطيني لمراكز الإيواء التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا.