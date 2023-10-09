شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تعرب عن قلقها بعد إعلان الاحتلال فرض حصار على غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه العميق بعد إعلان الاحتلال الإسرائيلي فرض حصار مطبق على قطاع غزة.

وقال غوتيريش للصحفيين، اليوم، إن الوضع الإنساني في غزة كان من الأساس متردياً للغاية قبل هذه الأعمال العدائية.

وحذر من أن الوضع سيتدهور جداً الآن عقب الإعلان الإسرائيلي، وأكد على حرص الأمم المتحدة بمواصلة جهودها لتأمين المساعدات للاستجابة لحاجات القطاع.

العدوان الإسرائيلي

وسجل عدد الشهداء الفلسطينيين ارتفاعًا جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي إلى 687 شهيدًا.

وقالت "الصحة الفلسطينية"، إن من بين الشهداء 140 طفلاً و105 نساء بالإضافة إلى إصابة 3726 بجروح مختلفة.