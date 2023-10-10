شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حكومة المغرب: الرباط تنفذ إصلاحات طموحة استباقية طوال الأعوام العشرين الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، الإثنين، إن بلاده عكفت طوال السنوات العشرين الماضية، تحت قيادة الملك محمد السادس، على تنفيذ إصلاحات طموحة واستباقية.

جاء ذلك بمناسبة إطلاق كتاب "جهود المغرب من أجل نمو أقوى وأكثر شمولا"، في إطار الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بمدينة مراكش.

وأبرز أخنوش أن هذه الإصلاحات "ساهمت في إرساء دعائم تحول عميق ومستدام للاقتصاد المغربي، ومكنت المغرب من تعزيز مرونتها، والحفاظ على توازناتها الماكرو اقتصادية".

وأضاف رئيس الحكومة المغربية أن هذا الكتاب، الذي أعده صندوق النقد الدولي، يعبر بشكل واضح عن رغبة بلاده في بلوغ أهداف طموحة على صعيد تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتا إلى أن "المغرب يقف اليوم عند مفترق طرق حاسم في تاريخه؛ ففي هذه اللحظة المفصلية تبرز فترة مواتية للتدبر في توجهات بلاده، التي لا بد من استثمارها بالشكل الأمثل".

وتابع: "من هذا المنطلق، يعكف المغرب على تنفيذ الرؤية الاستراتيجية للعاهل المغربي التي تحدد الطموحات والأهداف التنموية وروافع التغيير، والتي من شأنها إطلاق الطاقات وتسريع مسيرة البلاد نحو التقدم والازدهار".

وأكد أخنوش "المغرب عازم على بناء مجتمع تضامني وعادل"، مشيرا إلى إطلاق سلسلة من الإصلاحات الرامية إلى تعزيز تماسك المؤسسات وأنظمة الحماية الاجتماعية منذ 2021".

ولفت رئيس الحكومة المغربية إلى المكانة المهمة التي يتم إيلاؤها لتعزيز النظام الصحي وتحسين جودة نظام التعليم وتشجيع البحث العلمي والابتكار، معتبرا أن مسار التنمية يتعين عليه أن يكون ليس فقط دامجا، بل مستداما وصديقا للبيئة أيضًا.

وذكّر بأن المغرب، الذي يعد من بين الدول الرائدة في تطوير الطاقات المتجددة، يطمح لمضاعفة الإنتاج في الطاقة الريحية والشمسية لثلاث مرات، مع السعي لتكريس موقعها كفاعل رئيسي في قطاع الهيدروجين الأخضر.