شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الأعلى للقضاء الكويتي: التنسيق بين المحاكم الخليجية يعزز الأمن الخليجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء الكويتي المستشار الدكتور عادل بورسلي أن التنسق بين المحاكم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من شأنه تعزيز الأمن الخليجي.

وقال رئيس المجلس الأعلى للقضاء الكويتي - في تصريح له عقب مشاركته في الاجتماع التاسع لرؤساء المحاكم العليا والتمييز في مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينه الرياض الاثنين بثته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"- إن من أهداف مجلس التعاون تحقيق التقارب في الأنظمة والقوانين وهو ما تم تحقيقه فعلا مبينا أن اجتماعات رؤساء المحاكم تعمل على زيادة مستوى هذا التقارب.

وأعرب عن تطلعه إلى تحقيق المزيد من التعاون بين المحاكم الخليجية عبر تبادل الخبرات في المجال القضائي.

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