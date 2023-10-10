بايدن يجرى مقابلة مع محقق خاص كجزء من التحقيق في تعامله مع الوثائق السرية

دبي - محمود عبدالرازق - وجاء في بيان للبيت الأبيض: "تم إجراء مقابلة مع الرئيس كجزء من التحقيق الذي يقوده المستشار الخاص روبرت هور.، وجرت المقابلة الطوعية في البيت الأبيض على مدى يومين، الأحد والاثنين، وانتهت يوم الاثنين".

21 يناير, 09:24 GMT

وأكد البيان أن الرئيس الأمريكي والبيت الأبيض يتعاونان مع المحققين "وكما كان مناسباً، قدمنا تحديثات ذات صلة بشكل عام، محاولين أن نكون شفافين قدر الإمكان في حماية والحفاظ على نزاهة التحقيق".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، اعترفت الحكومة الأمريكية علنا بأنها أجرت تحقيقا في إساءة تعامل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مع الوثائق السرية، بعدما اكتشف محاموه وثائق حساسة في مكتبه ومكان إقامته.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، انتقد سابقا سلفه، دونالد ترامب، بسبب حوزته لسجلات حساسة داخل منزله في منتجع "مار إيه لاغو" في ولاية فلوريدا.